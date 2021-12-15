Gündem İstanbulda yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor
İSTANBUL

İstanbul'da yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor

İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü.

TRAFİKTE YOĞUNLUK


İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72'e ulaştı.

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