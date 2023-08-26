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İstanbul'da yaşlı adama saldıran pitbull sahiplerine şaka gibi ceza

Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull tarafından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, sahipleri ise polis tarafından yakalandı. Yakalanan E.A. ile E.Y. isimli şahıslara “5199 Hayvanları Koruma Kanunu” gereğince para cezası uygulandı.

14:15 . 26/08/2023 Cumartesi
DHA
Pitbull tarafından feci şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Pitbull tarafından feci şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan başıboş köpekler, dehşet saçmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "toplatılması" için çağrı yaptığı ancak bazı belediyelerin ısrarla toplamadığı köpekler, vatandaşların canını tehlikeye atıyor. Bugüne kadar başıboş köpekler nedeniyle hayatını kaybeden ve ciddi şekilde yaralanan vatandaşlar oldu. Özellikle başıboş gezen pitbull köpekler, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Bunun bir örneği ise dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Şenlikköy Mahallesi'nde yaşlı bir adam başıboş köpek saldırısına uğradı. Pitbull tarafından feci şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyor

Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ceza kesildi

Yapılan çalışmada, köpeğin sahibi oldukları tespit edilen E.A. ile E.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara ait pitbull cinsi köpek ise Bakırköy Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. Yakalanan E.A. ile E.Y. isimli şahıslara “5199 Hayvanları Koruma Kanunu” gereğince 6 bin 798 TL idari para cezası uygulandı. E.A. isimli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



#İstanbul
#Bakırköy
#Pitbull
34 dakika önce
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