İstanbul'da yaşlı adama saldıran pitbull sahiplerine şaka gibi ceza

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan başıboş köpekler, dehşet saçmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "toplatılması" için çağrı yaptığı ancak bazı belediyelerin ısrarla toplamadığı köpekler, vatandaşların canını tehlikeye atıyor. Bugüne kadar başıboş köpekler nedeniyle hayatını kaybeden ve ciddi şekilde yaralanan vatandaşlar oldu. Özellikle başıboş gezen pitbull köpekler, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Bunun bir örneği ise dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Şenlikköy Mahallesi'nde yaşlı bir adam başıboş köpek saldırısına uğradı. Pitbull tarafından feci şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.