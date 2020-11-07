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POLİTİKA

​İstifadan Erdoğan vazgeçirdi: Libya halkının sana ihtiyacı var

İstifadan Erdoğan vazgeçirdi: Libya halkının sana ihtiyacı var

Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ı istifa kararından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vazgeçirdiği ortaya çıktı. 16 Eylül’de istifa edeceğini duyuran Serrac, 30 Ekim’de bu kararından vazgeçti. Bunda, Serrac’ın ekim başında kalabalık bir heyetle Türkiye ziyareti etkili oldu. Erdoğan görüşmede Serrac’a: “Şu an istifa etmen Libya’da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. İstifanın sırası değil” dedi. İstifayı gözden geçireceğini söyleyen Serrac, Trablus’a döndükten sonra görevde kalmaya karar verdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Libya Başbakanı Serrac 4 Ekim’de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya gelmişti.
Libya Başbakanı Serrac 4 Ekim’de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac geçen ay İstanbul’da yüz yüze yaptığı görüşmenin ayrıntıları belli oldu. Serrac, istifa etme kararından Erdoğan ile görüşmesinin ardından vazgeçti.

İSTİFANIN SIRASI DEĞİL

Libya Başbakanı Serrac, 16 Eylül’de yaptığı açıklamada, en geç ekim sonunda görevini bırakmak istediğini açıklamıştı. Serrac, Libya resmi televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, “Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum” demişti. Bu açıklamadan yaklaşık iki hafta sonra Serrac, kalabalık bir heyetle Türkiye’ye geldi.

Libya Başbakanı istifadan vazgeçti
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Libya Başbakanı istifadan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’ndeki kabulde Serrac’ı kabul etti. İkili arasındak görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. Bu görüşmede Serrac’ın istifasının da gündeme geldiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac’a “Şu an istifa etmen Libya’da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil” dediği öğrenildi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Görüşmede, Erdoğan’ın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye’nin görüşmelerde, Serrac’ın tercihine saygı duymakla birlikte önemli olanın Trablus Hükümeti’ndeki yapıyı sağlam tutmak olduğunu aktardığı kaydedildi.

İkilinin görüşmesinde Libya iç savaşında sahadaki son durumun yanı sıra ülkenin savaş sonrası ihya edilmesine katkı sunacak projeler de ele alındı. Türk iş adamlarının Libya’daki yatırımlarıyla ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı.

TEKRAR DEĞERLENDİRDİ

Görüşmelerin ardından bu kararını tekrar değerlendireceğini ifade eden Serrac, Trablus’a döndükten bir süre sonra istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı. Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, 30 Ekim’de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Serrac’ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

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