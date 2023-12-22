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İsveç için kritik gün: TBMM Dışişleri Komisyonu NATO'ya katılım protokolünü görüşecek

TBMM Dışişleri Komisyonu, "NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"ni gündemine aldı.

19:29 - 22/12/2023 Cuma
AA
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü 26 Aralık'ta görüşecek.
TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü 26 Aralık'ta görüşecek.
TBMM Dışişleri Komisyonundan yapılan açıklamaya göre,
komisyon, 26 Aralık Salı saat 15.00'te toplanacak.

Toplantıda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alınacak.

Gündemin 10. sırasında, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi yer aldı.

16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan teklifin müzakereleri ertelenmişti.



#NATO
#İsveç
#TBMM
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