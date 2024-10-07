İsyan büyüyerek sürecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adayı tartışması iyice harlandı. İmamoğlu'nun "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleri sonrasında karşılıklı restleşmelerin ardından son dönemde bu konudaki çıkışlarını artıran Yavaş, "Kesinlikle zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. İki isim arasında yaşanan adaylık tartışmalarına dair bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. tv100 Ana Haber'e katılan Özel, gerçekleştirdiği diyalogda İmamoğlu'nun kendisine, "İnsanlar bana, İstanbul’a bir 5 yıl daha hizmet etmem için görev verdiler. İstanbul’a odaklıyım. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum." dediğini aktardı. Özel bu sözlerle, iki isim arasındaki tartışmada Yavaş'ı sevindirecek bir çıkışta bulunmuş oldu.