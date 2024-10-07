İsyan büyüyerek sürecek

CHP’yi bölen 1 Ekim jestinin parti içinde yol açtığı kaynama güçleniyor.
Parti içerisindeki karışıklık sebebiyle muhalif vekillerin bundan sonraki süreçte yönetimin kendilerine ters düşen kararlarında benzer eylem mekanizmalarını çalıştıracağı öğrenildi. Ayağa kalkmama eylemi bu çerçevede ilk örnek olarak gösterilirken CHP’li kaynaklar “Bundan sonra tepkilerimizi bu tarz çıkışlarla göstereceğiz” dedi.
ANINDA PROTESTO KARARI
Özgür Özel’in almış olduğu ayağa kalkma kararına tepki gösteren neredeyse 60’a yakın milletvekili bulunuyor. Bu vekillerin çok büyük bir kısmı ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler. CHP’de yönetimin aldığı kararların bundan sonra sorgulanmaya başlanacağı bildirildi. Genel Başkan Özel’in bundan sonra jeste benzer kararlar alması durumunda tepkiler de kamuoyuna yansıyacak şekilde gösterilecek.