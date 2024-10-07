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İsyan büyüyerek sürecek

İsyan büyüyerek sürecek

Mehmet Güney
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel

CHP’yi bölen 1 Ekim jestinin parti içinde yol açtığı kaynama güçleniyor.

Parti içerisindeki karışıklık sebebiyle muhalif vekillerin bundan sonraki süreçte yönetimin kendilerine ters düşen kararlarında benzer eylem mekanizmalarını çalıştıracağı öğrenildi. Ayağa kalkmama eylemi bu çerçevede ilk örnek olarak gösterilirken CHP’li kaynaklar “Bundan sonra tepkilerimizi bu tarz çıkışlarla göstereceğiz” dedi.


ANINDA PROTESTO KARARI

Özgür Özel’in almış olduğu ayağa kalkma kararına tepki gösteren neredeyse 60’a yakın milletvekili bulunuyor. Bu vekillerin çok büyük bir kısmı ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler. CHP’de yönetimin aldığı kararların bundan sonra sorgulanmaya başlanacağı bildirildi. Genel Başkan Özel’in bundan sonra jeste benzer kararlar alması durumunda tepkiler de kamuoyuna yansıyacak şekilde gösterilecek.



CHP lideri Özel'den Yavaş'ın adaylık umutlarını yeşerten çıkış: İmamoğlu'nun erken adaylığı gibi bir şey yok

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adayı tartışması iyice harlandı. İmamoğlu'nun "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleri sonrasında karşılıklı restleşmelerin ardından son dönemde bu konudaki çıkışlarını artıran Yavaş, "Kesinlikle zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. İki isim arasında yaşanan adaylık tartışmalarına dair bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. tv100 Ana Haber'e katılan Özel, gerçekleştirdiği diyalogda İmamoğlu'nun kendisine, "İnsanlar bana, İstanbul’a bir 5 yıl daha hizmet etmem için görev verdiler. İstanbul’a odaklıyım. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum." dediğini aktardı. Özel bu sözlerle, iki isim arasındaki tartışmada Yavaş'ı sevindirecek bir çıkışta bulunmuş oldu.


#chp
#İç karışıklık
#siyaset

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