1 Ekim çatlağı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni tartışma noktası 1 Ekim'de Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaşması oldu. Bu gelişmelerin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin delegeleri aramaya başladığı öğrenildi. Kaynaklar, 'Kılıçdaroğlu destekçilerinin olağanüstü kurultay için şimdiden delegelerden Aralık 2024'te olağanüstü kurultay için imza vermeleri için söz aldıklarını' söyledi. Kaynaklar, "Bu konuda da olumlu dönüş alıyorlar. Kasım-aralık aylarında CHP’de hareketli günler yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.