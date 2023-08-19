İttifak hamleleri kurultay sonrası

İYİ Parti ve SP arasında 2019 modeli ittifakı canlandırmak için mekik dokuması beklenen Kılıçdaroğlu’nun Gelecek ve DEVA’yı ittifak dışında tutması bekleniyor. Bunun gerekçesi ise mayıs seçimlerinde bu partilere verilen ve tabanda tepkiye neden olan büyük kontenjan. Kılıçdaroğlu’nun aday çıkarmaması için Yeşil Sol Parti’ye de teklifle gidebileceği ileri sürülüyor. Değişim çağrılarını kurultaya kadar dindiren ve ilçe kongrelerinde önde seyreden Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemi bundan sonra yerel seçim olacak. 2019’da kazanılan büyükşehirler ve bazı il belediyelerini kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu’nun hedefi artık yerel seçimler. Sonbaharda toplanması öngörülen 38. Büyük Kurultay’da yüksek bir oy alarak kendisine dönük güven imajını pekiştirmek isteyen Kılıçdaroğlu, kurultayda yerel seçimlere dönük güçlü mesajlar verecek.

İTTİFAKTA MAKAS DARALIYOR

Kurultayda güven tazelemesi durumunda Kılıçdaroğlu yerel seçimlere yeniden ittifakla girilmesi için arayışlara başlayacağı kaydediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için kurduğu 6’lı Masa’da bulunan İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapmaya sıcak baktığı kaydediliyor. İstanbul başta olmak üzere Adana, Antalya, Hatay, Ankara gibi büyükşehirlerde ittifak yapmadan zor kazanılacağı yönünde ise genel merkezde değerlendirmeler artmış vaziyette. Kılıçdaroğlu’nun ittifak manevralarında tabandan gelen eleştirileri dikkate alarak DEVA ve Gelecek Partisi’ni dâhil etmeyeceği kaydediliyor.

YSP İLE NE YAPACAK?

2019 yerel seçimlerinde HDP Ankara, İstanbul, İzmir, Hatay, Mersin ve Antalya gibi büyükşehirlerde aday çıkartmayarak söz konusu ittifaka örtülü destek vermişti. Mayıs seçimlerinde ise HDP Yeşil Sol Parti’den Meclis’e girdi. YSP’nin 2024 seçimlerinde de aday çıkartmaması için formüller aranacak. Kılıçdaroğlu’nun büyükşehirlerde tüm partilerin oyuna talip olmak için 6’lı Masa sürecinde olduğu gibi stratejiler üreteceği belirtiliyor.







