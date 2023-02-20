İTÜ'lü mühendislerin vatandaşı ikna yöntemi: Binalara önce kendileri girdi

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir grup akademisyen bölgede teknik inceleme yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın girişimleriyle ilk etapta hasarın çok olduğu Adıyaman’a giden 21 kişilik ekip, 3’e ayrılarak şehrin farklı noktalarındaki 140’a yakın kamu binasını inceledi. Valilik, hükümet konağı, jandarma, emniyet binaları ile okul, halk eğitim merkezi, orman işletme, hastane, sağlık ocağı, müze gibi kamusal alanlarda deprem sonrası yapısal hasarı olup olmadığı netleştirildikten sonra ise sivil vatandaşlar ile gönüllü ekiplerin bu binalara yerleşmesi sağlandı.

SİVİLLER YERLEŞTİ

Depremin hemen ardından önce Adıyaman’a intikal edildiğini belirten İTÜ İnşaat Fakültesi’nden Doç. Dr. Beyza Taşkın, “Soğuk hava şartları nedeniyle insanların barınacak güvenilir binalara ihtiyacı vardı. Bu nedenle bölgede kullanılabilir durumdaki binaları tespit ederek, insanların bu binalara yerleşmesini sağladık. Burada kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayıp geçici barınma olanağı tanımak amaçlandı. İnsanlar korkudan binalara giremiyordu. Biz binalarda sorun yoksa ‘buyrun, girin’ diyerek insanları teşvik ettik. Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait bir pansiyonu incelememizi istediler. İç taşıyıcı sistemde hasar yoktu. Diğer ekiplerle haberleşip o gece orada kaldık. Bir süre sonra bu bina yardım ekipleri için önemli bir merkeze dönüştü. Biz kalınca onlar da binaya güvendi” diye konuştu.

STRATEJİ BELİRLENİYOR

İTÜ İnşaat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ercan Yüksel, “İnsanların binalara girmek için psikolojik olarak işi bilen birinin onayını bekliyor. Örneğin Hükümet Konağı’nın bölme duvarlarıyla ilgili birtakım farklı düzeylerde çatlaklar vardı. İnsanlar endişe ediyordu. Ekiplerin bazıları orada konaklarken, koordinasyon da orada sağlanıyordu. Yapılan incelemelerde betonarme elemanlarda herhangi bir hasara rastlamadık. Burada ekipler daha güvenli şekilde çalışmaya başladı” dedi.

Güven aşılamaya çalıştık

Maraş’a giden ekipte yer alan İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, çok zorlu yol şartlarının ardından bölgeye varabildiklerini belirterek, “Maraş Sütçü İmam Üniversitesi ilk durağımız oldu. Burada hastanelerin güvenirliğini denetleyip, en azından hekim ve sağlık çalışanlarına rahat bir çalışma imkanı sağlamaya çalıştık. Koridorlarda sedyeler üzerinde yüzlerce insan vardı. Acil Servis perişan haldeydi, doktorlar sıra sıra sedyeleri dizmişler, ameliyat yapıyorlardı. Hastanede yaptığımız inceleme sonrası taşıyıcı sistemlerin ayakta olduğunu gördük. İnsanlara hastanenin sağlamlığını göstermek için o gece hastanenin 3. katında kaldık. Gece beşik gibi sallandık ama insanlarla iletişim kurarak güven aşılamaya çalıştık” diye konuştu.



