Gündem İzmirde çarşaf giyen kadına saldıran şehir eşkıyası tutuklandı
İZMİR

İzmir'de çarşaf giyen kadına saldıran şehir eşkıyası tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesindeki belediye otobüsünde 55 yaşındaki E.Ç, K.Ö.'ye (47) çarşaf giydiği gerekçesiyle saldırdı. Skandal olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin" diyen şehir eşkıyası sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Saldırı anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Saldırı anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen 5 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; belediye otobüsünde yolculuk eden E.Ç., koltukta yanına yaklaştığı K.Ö.'ye çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdi. E.Ç., "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin" diyerek, K.Ö.'ye fiziki müdahalede bulundu. E.Ç.'ye, otobüste bulunan diğer yolcular müdahale etti. E.Ç, yolcular tarafından kadının yanından uzaklaştırılarak, boş koltuğa oturtuldu.

İzmir'de çarşaf giyen kadına saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
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İzmir'de çarşaf giyen kadına saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde E.Ç.'nin (55), K.Ö.'ye (47) çarşaf giydiği gerekçesiyle saldırdığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde E.Ç.'nin, yolculuk sırasında yerinden kalkıp K.Ö.'nün yanına yaklaştığı ve çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdiği görüldü. Araya giren yolcuların E.Ç.'yi kadının yanından uzaklaştırması da yer aldı.


  • K.Ö.'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

Başörtülü kadına İstanbul'un göbeğinde çirkin saldırı
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Başörtülü kadına İstanbul'un göbeğinde çirkin saldırı
Beşiktaş'ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.


Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde E.Ç.'nin, yolculuk sırasında yerinden kalkıp K.Ö.'nün yanına yaklaştığı ve çarşaf giydiği gerekçesiyle tepki gösterdiği görüldü. Araya giren yolcuların E.Ç.'yi kadının yanından uzaklaştırması da yer aldı.

Hastanede bekleyen başörtülü kadına yumruklu saldırı!
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Hastanede bekleyen başörtülü kadına yumruklu saldırı!
Bir hastanenin acil servisinde işlem yapan genç kıza, sadece başörtülü olmasından dolayı yumrukla saldıran 57 yaşındaki John Deliz isimli saldırgan tutuklandı. Amerika'nın Michigan eyaletinde gerçekleşen çirkin saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsü bana batıyor, bunları görmek istemiyorum
FOTOĞRAF 5
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İstanbul’da yaşayan ancak akraba ziyareti için Edirne’ye gelen 24 yaşındaki Gülsüm Ş., gittiği market alışverişinden dönerken aynı binada bulunan Raşit Özdemir’in sözlü saldırısına uğradı. Evinin balkonunda bir yandan rakı içtiği bir diğer yandan da genç kadına küfürler savurduğu iddia edilen Özdemir hakkında genç kadın ve Edirne’de bulunan akrabaları Edirne Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu.
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Ablasının yanına 1 haftalığına ziyarete geldiğini dile getiren Gülsüm Ş., Markete ekmek almaya gitmiştim. Dönüşümde balkondan birisinin bir şeyler söylediğini fark ettim ancak üzerime alınmadım. Daha sonra tekrar edince 'buyurun beyefendi, bana mı söylüyorsunuz' dedim. O da 'evet size söylüyorum' diyerek tüm başörtülüler üzerine bela okudu.
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Olay sonrası Raşit Ö. hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden Gülsüm Ş., Sonrasında gittik ve tüm türbanlı kardeşlerim adına kendisinden şikayetçi olduk, peşini de bırakmayacağız. Daha önce de Edirne'ye geliyordum ve herkes çok saygılıydı, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Sadece şahsım adına da değil. Birçok kapalı kardeşim adına da böyle bir yaşayınca insan üzerinde sorumluluk hissediyor. Çünkü birçok kişinin günahı alınmış oluyor ve dokunuyor insana. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Ama kardeşlerime tavsiyemdir, herkes bu durumlarda hakkını arasın. Çünkü bu şekilde kimse bizi bastıramaz, herkesin herkese saygısı olmak zorunda diye konuştu.
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Gülsüm Ş.'nin avukatı Tarık Hatipler de yaşanan olayın çok üzücü olduğunu dile getirdi. Hatipler, Böyle şeyler yaşamak bizi çok fazla üzen bir hadise haline geldi. Beyefendi balkonda içkisini içerken, 'siz benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız' diyerek veryansın ve hakaret ifadeleri kullanıyor. Gereken hukuki süreç sürüyor. Beyefendinin ifadesini aldılar, gözaltında kaldı. Suçun unsuru bakımından tutuklanacak bir durum olmadığının farkındayız. Fakat, soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılacak diye tahmin ediyoruz. Adaletin sağlanacağına inanıyoruz şeklinde konuştu.
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Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı
Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsü bana batıyor, bunları görmek istemiyorum
İstanbul'dan akraba ziyaretine Edirne'ye gelen Gülsüm Ş. (24), iddiaya göre market alışverişi dönüşü aynı sitede oturan Raşit Ö., "Bunları görmek istemiyorum, başörtüsü bana batıyor" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Gülsüm Ş. olay sonrası Raşit Ö.'den şikayetçi oldu.


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