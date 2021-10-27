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İZMİR

İzmir'de feci kaza: Kamyonun altına giren otomobildeki abi kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde, motosikletle çarpıştıktan sonra şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobildeki 2 kardeş öldü, motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde feci kaza: Kamyonun altına giren otomobildeki abi kardeş hayatını kaybetti
Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bergama İvrindi Karayolu 1 Çıtköy kavşağında meydana geldi. Aliağa ilçesinde özel bir demir çelik fabrikasında çalışan Harun Karışmaz (36), beraberinde ağabeyi Bayram Karışmaz (41) ile Bergama’da oturan ailesini ziyaret etmek için yola çıktı. Harun Karışmaz yönetimindeki 35 AU 0412 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Can Şengür yönetimindeki 35 AIH177 plakalı motosiklete yandan çarptı.

Bayram Karışmaz (41)
DHA
Bayram Karışmaz (41)

Çarpışmanın etkisiyle Harun Karışmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapınca otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Durmaz yönetimindeki 19 DV 339 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü.

Harun Karışmaz (36)
DHA
Harun Karışmaz (36)

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Harun ve Bayram Karışmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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