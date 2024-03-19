İzmir'de metro seferleri aksadı: Vatandaşlar isyan etti

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı yarın açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu hattın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabını da en kısa sürede tamamlamayı planladıklarının altını çizerek, “Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." dedi.