İzmir'de şehrin göbeğine yapılan foseptik çukuruna tepki: Kötü koku ve sinekten geçilmeyecek

Sel baskını sonrası İzmir’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şikayetlerini ileten Göztepe semt sakinleri, bu sefer de semtin ortasında yapılan foseptik çukuruna tepki gösterdi. Oluşturulacak atık toplama çukurunun hiç bir şehir merkezinde olmadığını ifade eden semt sakinleri, çukur inşaatının durdurulup daha modern çözümler üretilmesini istedi.



Yazın koku ve sinekten geçilmeyecek

Bölgenin pis sulardan ötürü özellikle yaz aylarında koku, haşere ve sinekten geçilmeyecek hale geleceğini belirten semt sakinleri, dairelerinde balkon ve pencere açamayacak duruma gelmekten endişe ediyor. Konak Belediyesinin duyarsızlığına sitem eden vatandaşlar, belediyeyi defalarca aradıklarını fakat çözüm bulamadıklarını söylediler.

Binalardaki çatlaklar korkutuyor

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Çukur kazısından ötürü binalarda oturulmayacak kadar sarsıldığını iddia eden apartman sakinleri, binalardaki oluşan çatlakların kendilerini korkuttuğunu bu yüzden evlerinde tedirginlik yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Başdaş,"Halktan intikam alınmaz"

Konuyla ilgili bölgeyi ziyaret eden AK Parti Konak İlçe Başkanı M. Sait Başdaş, “Bu bölge Kılıçtaroğlu’na tepki gösterdi diye belediye tarafından cezalandırıyor. Başka bir açıklaması yok bunun. İnsanlar beceriksiz yönetimlerden sıkıldığı için feryat ediyor ama foseptik çukuruyla cezalandırılıyor. Halktan intikam alınmaz, halka hizmet edilir. Köylerde bile artık böyle ilkel çözümler yok. Ayrıca Konak Belediye Başkanımız üç maymunu oynuyor. Sayın Abdül Batur, kendi belediye binanızda çatlaklar olunca apar topar boşaltıp yıktınız. Peki burada insanların evleri sarsılıyor, binalarda çatlaklar var, evlerine girmeye korkuyorlar. Aynı partiden olan büyükşehir belediye başkanıza çıkıp bu ayıbı neden durdurmuyorsunuz? Hangi yüzle bir daha buralara geleceksiniz çok merak ediyorum” diye konuştu.

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