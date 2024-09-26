İzmir'deki faciaya pompalı tedbir: Acil önlem çağrısı yapılmıştı tepkiler her geçen gün daha da artıyor

İzmir Körfezi'nde Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla gündeme gelen çevre faciası, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor. Kötü koku ve balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde tarama gemisiyle su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor. Acil önlem çağrısı yapılan bölgelerdeki kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden olurken çözüm arayışları sürüyor.
Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıranın iç bölümünde yoğunlaşan kirlilik nedeniyle son 3 günde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi.
Kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden oluyor.
Geçici bir tedbir olarak yürütülen çalışma sonrası yüzeye çıkan ölü balıklar ise ekipler tarafından temizleniyor.
"Güney taraflarında da gözlemlenebilir"
İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın da halen arıtılmadan körfeze giren atıkların olduğunu düşündüklerini belirtti.
Acil önlem çağrısı
Öte yandan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.
İzmir'deki facia uzaydan çekildi
Numuneler alındı
Amonyak miktarı 50 kat fazla çıktı
Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.