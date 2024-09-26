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İzmir'deki faciaya pompalı tedbir: Acil önlem çağrısı yapılmıştı tepkiler her geçen gün daha da artıyor

İzmir'deki faciaya pompalı tedbir: Acil önlem çağrısı yapılmıştı tepkiler her geçen gün daha da artıyor

Seda Ekinci
15:5826/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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İzmir'deki faciaya pompalı tedbir
İzmir'deki faciaya pompalı tedbir

İzmir Körfezi'nde Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla gündeme gelen çevre faciası, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor. Kötü koku ve balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde tarama gemisiyle su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor. Acil önlem çağrısı yapılan bölgelerdeki kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden olurken çözüm arayışları sürüyor.

Kötü koku ve balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde tarama gemisiyle su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor.
İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla gündeme gelen çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor.

Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıranın iç bölümünde yoğunlaşan kirlilik nedeniyle son 3 günde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi.

Kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden oluyor.


İZSU Genel Müdürlüğü tarafından bu bölgede sudaki oksijen miktarının artırılması için çalışma başlatıldı.

Körfezde deniz dibi taramasında kullanılan Meltem İzmir gemisi, pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek oksijen oranını artırmaya çalışıyor.

Geçici bir tedbir olarak yürütülen çalışma sonrası yüzeye çıkan ölü balıklar ise ekipler tarafından temizleniyor.

"Güney taraflarında da gözlemlenebilir"

İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın da halen arıtılmadan körfeze giren atıkların olduğunu düşündüklerini belirtti.

Taşkın,
"Biz yüzeye ve kıyıya vuran balıkları gördük, dibe çöken ve burada parçalanan balıkları ve diğer canlıları bilmiyoruz. O yüzden bu durum, hava olaylarıyla birlikte körfezin güney taraflarında da gözlemlenebilir. Körfeze karasal girdinin mutlaka önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alınan bütün önlemler geçici olacaktır."
dedi.

Acil önlem çağrısı

Öte yandan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yorgancılar,
"Bu deniz kokusu İzmir'e yakışmıyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği ortamda çözümü de olmalı ki var ne bekleniyor."
ifadelerini kullandı.

İzmir'deki facia uzaydan çekildi

İzmir'deki facia uzaydan çekildi

Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik üniversitelerinden akademisyenlerin oluşturduğu araştırma grubu, uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliği haritalandırdı.
Google Earth Engine platformu ile Sentinel uydu görüntülerini analiz etmek üzere kod yazan bilim adamları, güneşten gelip, deniz yüzeyinden yansıyan ve uydu sensörleri tarafından kaydedilen ışınları, uzaktan algılama tekniğiyle sınıfladı.
Su kütlelerinde klorofil A yoğunluğunu belirleme ile genellikle fitoplankton ve alg varlığını izlemek için kullanılan Normalleştirilmiş Fark Klorofil İndeksinden (NDCI) yaralanan bilim adamları, bu yolla sudaki kirlilik değişimlerini dakikalar içinde tespit edebilecek bir model geliştirdi.

Numuneler alındı

22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yaşanan kirliliğin karasal kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için ekipler tarafından, Körfez’e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındı.

Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.

Amonyak miktarı 50 kat fazla çıktı

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti.
Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti. Balıkların oksijensizlik yüzünden öldüğü tespit edilmişti.

İzmir Körfezi’nde 9 Eylül’de de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görüldü.

Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.


İzmir'deki facia uzaydan çekildi: Kırmızı ve turuncu renkler ne anlama geliyor?

İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik üniversitelerinden akademisyenlerin oluşturduğu araştırma grubu, uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliği haritalandırdı. Google Earth Engine platformu ile Sentinel uydu görüntülerini analiz etmek üzere kod yazan bilim adamları, güneşten gelip, deniz yüzeyinden yansıyan ve uydu sensörleri tarafından kaydedilen ışınları, uzaktan algılama tekniğiyle sınıfladı. Su kütlelerinde klorofil A yoğunluğunu belirleme ile genellikle fitoplankton ve alg varlığını izlemek için kullanılan Normalleştirilmiş Fark Klorofil İndeksinden (NDCI) yaralanan bilim adamları, bu yolla sudaki kirlilik değişimlerini dakikalar içinde tespit edebilecek bir model geliştirdi.



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#yüzer pompa
#İzmir
#Körfez

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