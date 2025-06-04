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Jandarmadan zehir tacirlerine baskın: 2 gözaltı

Jandarmadan zehir tacirlerine baskın: 2 gözaltı

12:194/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
IHA
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Afyonkarahisar'da zehir taciri ellerindeki uyuşturucularla yakalandı.
Afyonkarahisar'da zehir taciri ellerindeki uyuşturucularla yakalandı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 9 bin 110 kullanımlık bonzai ile birlikte değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirirken, olayda 2 zehir taciri ellerindeki uyuşturucuları satamadan jandarmaya yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkalecik beldesinde ikamet eden M.A. ve irtibatlı olduğu Ş.S., isimli şahısla ile birlikte uyuşturucu madde imal ederek Değirmenayvalı beldesinde ki uyuşturucu madde satıcılarının aracılığı ile piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada 245 adet ecstacy hap, 9 bin 110 kullanımlık bonzai, 9,18 gram toz halinde ecstacy hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.


Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#Afyonkarahisar
#uyuşturucu
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