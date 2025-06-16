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Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Kabine toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

12:5716/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Terörsüz Türkiye süreci ile İsrail ve İran çatışması gündemiyle bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.


Beştepe'deki toplantıda gündem, İran-İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar olacak.


Kabinede, ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama değerlendirilecek.



Terörsüz Türkiye süreci


Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlardan hareketle, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar konuşulacak.


Masadaki diğer konular


Dış politikadaki gelişmeler de kabinedeki bir diğer gündem başlığı.


Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl bir diplomatik yanıt vereceği toplantıda değerlendirilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü ele alınacak.


Ekonomideki son durum yine masada olacak


Ayrıca kabine toplantısında, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon hedefleri ve yatırım politikaları da masaya yatırılacak.


Özellikle yaklaşan emekli ve memur zammı öncesi, kabinenin kararları dikkatle takip edilecek.




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