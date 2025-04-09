Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kafede yanına gelip kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiye tabancayla vurdu

Kafede yanına gelip kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiye tabancayla vurdu

13:489/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kafede oturan kişi, yanına gelen ve kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi tabancayla vurup, yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'ta meydana geldi. Kafeye gelen 2 kişi, arkadaşlarıyla oturan kişiyi dışarı çıkarmak istedi. Ayağa kalkan bu kişi, yanına gelip koluna sarılan 2 kişiye, belinden çıkardığı tabancasıyla ateş edip kaçtı. Kafedekiler panikle kaçışırken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, masada 3 arkadaşıyla oturan kişinin, yanına gelip kendisini dışarıya çıkarmak isteyen ve elleri ceplerinde olan 2 kişiye belinden çıkardığı tabancasıyla ateş ettiği görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı



#Ateşli Silah
#Saldırı
#Asayiş
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor! Yarın (10 Nisan) okullar tatil olacak mı?