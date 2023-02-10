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Kahraman Köpük: Enkazda altı kişiyi o buldu

Malatya’da yerle bir olan dört blok ve 64 daireden oluşan Hayat Sitesi’nin enkazından sağ çıkarılan 12 kişiden 6’sının yerini Van’dan getirilen dedektör köpek ‘Köpük’ tespit etti.

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:00 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Malatya’da yerle bir olan dört blok ve 64 daireden oluşan Hayat Sitesi’nin enkazından sağ çıkarılan 12 kişiden 6’sının yerini Van’dan getirilen dedektör köpek ‘Köpük’ tespit etti.

Malatya’da yerle bir olan dört blok ve 64 daireden oluşan Hayat Sitesi’nin enkazından sağ çıkarılan 12 kişiden 6’sının yerini Van’dan getirilen dedektör köpek ‘Köpük’ tespit etti.

Deprem Malatya merkezde bulunan dört blok ve 64 daireden oluşan Hayat Sitesi’ni de yerle bir etti. Sitenin ilk bloku Pazarcık depreminde, diğer 3 bloku ise Elbistan depreminde yıkıldı. Sitenin enkazından 12 kişi sağ çıkarıldı. Bunlardan 6’sını Van’dan getirilen dedektör köpek “Köpük” tespit etti. Van AFAD bünyesindeki köpeğin eğitmeni Niyazi Özbek, şunları söyledi: “İlk enkazımız burası. Ulaşır ulaşmaz köpeğimiz 2 yaşlı amca ve teyzeyi bulmamıza yardımcı oldu. 22’nci saatte 1 kişiyi daha çıkardık. 72 saat sonra 1 kişi daha. Köpeğimiz bu enkazda 4, başka bir enkazda da 2 olmak üzere 6 vatandaşımızı buldu.”


#Deprem
#Enkaz
#Arama Kurtarma
#Köpek
#Malatya
1 saat önce
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