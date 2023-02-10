Kahraman Köpük: Enkazda altı kişiyi o buldu

Deprem Malatya merkezde bulunan dört blok ve 64 daireden oluşan Hayat Sitesi’ni de yerle bir etti. Sitenin ilk bloku Pazarcık depreminde, diğer 3 bloku ise Elbistan depreminde yıkıldı. Sitenin enkazından 12 kişi sağ çıkarıldı. Bunlardan 6’sını Van’dan getirilen dedektör köpek “Köpük” tespit etti. Van AFAD bünyesindeki köpeğin eğitmeni Niyazi Özbek, şunları söyledi: “İlk enkazımız burası. Ulaşır ulaşmaz köpeğimiz 2 yaşlı amca ve teyzeyi bulmamıza yardımcı oldu. 22’nci saatte 1 kişiyi daha çıkardık. 72 saat sonra 1 kişi daha. Köpeğimiz bu enkazda 4, başka bir enkazda da 2 olmak üzere 6 vatandaşımızı buldu.”