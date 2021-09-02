Gündem Kahreden kaza Stor perdenin ipi boynuna dolandı Beş yaşındaki Mirayın acı sonu
SAMSUN

Kahreden kaza! Stor perdenin ipi boynuna dolandı: Beş yaşındaki Miray'ın acı sonu

Samsun’da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Kahreden kaza! Stor perdenin ipi boynuna dolandı: Beş yaşındaki Mirayın acı sonu
Acılı anne Nurdan Yaşa ayakta durmakta güçlük çekti.

Acı olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Beş yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken annesi mutfağa gittiği sırada salondaki pencerenin stor perdesinin ipi boynuna dolandı.

Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa kızının yardımına koşup feryat edip komşulardan yardım istedi.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya’ya gönderildi.

Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu
GÜNDEM
Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kalan bisikletli çocuğun acı sonu: 'Bu ilk olay değil!'
FOTOĞRAF 15
Title
Kaza, 21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Title
Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı.
Title
Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu.
Title
Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi.
Title
Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.
Title
Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Title
Derin’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.
Title
Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin’in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.
Title
Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, “Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı.
Title
Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor.
Title
Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var.
Title
Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor” dedi.
Title
Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler bulvar kenarındaki boş arazide görüntülendi.
Title
Köpeklerin özellikle yayalara, bisikletli ve motosikletli kişilere saldırmaya devam ettiği bildirildi.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kalan bisikletli çocuğun acı sonu: 'Bu ilk olay değil!'
Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmak için birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşet veren anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.


Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu: Küçük kız her yerde aranıyor
FOTOĞRAF 9
Title
Arama kurtarma ekiplerinin saat 16:00 da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalışmalarından sonuç alınamayınca umutlar sabaha kaldı.
Title
Bölgede Ecrin’den bir iz arayan arama kurtarma ekipleri suyu keserek seviyesini düşürüp didik didik aradıkları dere yatağında çalışmalara sabah yeniden başlayacak.
Title
Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin’in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu.
Title
Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Title
Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, Beşgöz deresi ve çevresinde Deniz Polisi ile İHH arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dere içinde bir terlik bulundu ancak aile, terliğin Ecrin’e ait olmadığını söyledi.
Title
Gece geç saatlere kadar demir çubuklarla didik didik aranan dere ve çevresinde Ecrin’e ait bir ize rastlanılmadı.Ecrin için arama çalışmalarının sabah yeniden başlayacağı bildirildi.
Title
Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
Title
Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
Title
Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu: Küçük kız her yerde aranıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde ekipler çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan 2 yaşındaki Ecrin için alarma geçti.

Eyüpsultan'da küçük kız çocuğuna köpek saldırdı: Korku dolu anlar kamerada
OYNAT 00:19
Eyüpsultan'da küçük kız çocuğuna köpek saldırdı: Korku dolu anlar kamerada
Eyüpsultan'da sokakta video çeken küçük kıza bir köpek saldırdı. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuğun yaşadığı korku dolu o anlar kameraya yansıdı.


Abone Ol Google News
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.
Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı

"Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı"

​Bu yazıyı dükkanına astıktan sonra ticari hayatı değişti...
Cihat Tamerdan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili açıklama

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.

​Barış Pınarı bölgesinde en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.