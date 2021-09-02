Kahreden kaza! Stor perdenin ipi boynuna dolandı: Beş yaşındaki Miray'ın acı sonu

Acı olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Beş yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken annesi mutfağa gittiği sırada salondaki pencerenin stor perdesinin ipi boynuna dolandı.
Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa kızının yardımına koşup feryat edip komşulardan yardım istedi.
112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya’ya gönderildi.
GÜNDEM
Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu
FOTOĞRAF 15
Kaza, 21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı.
Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu.
Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi.
Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.
Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Derin’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.
Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin’in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.
Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, “Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı.
Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor.
Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var.
Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor” dedi.
Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler bulvar kenarındaki boş arazide görüntülendi.
Köpeklerin özellikle yayalara, bisikletli ve motosikletli kişilere saldırmaya devam ettiği bildirildi.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kalan bisikletli çocuğun acı sonu: 'Bu ilk olay değil!'
Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmak için birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşet veren anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.
FOTOĞRAF 9
Arama kurtarma ekiplerinin saat 16:00 da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalışmalarından sonuç alınamayınca umutlar sabaha kaldı.
Bölgede Ecrin’den bir iz arayan arama kurtarma ekipleri suyu keserek seviyesini düşürüp didik didik aradıkları dere yatağında çalışmalara sabah yeniden başlayacak.
Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin’in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu.
Çocuğun olmadığını fark eden baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, Beşgöz deresi ve çevresinde Deniz Polisi ile İHH arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dere içinde bir terlik bulundu ancak aile, terliğin Ecrin’e ait olmadığını söyledi.
Gece geç saatlere kadar demir çubuklarla didik didik aranan dere ve çevresinde Ecrin’e ait bir ize rastlanılmadı.Ecrin için arama çalışmalarının sabah yeniden başlayacağı bildirildi.
Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
Antalya’da 2 yaşındaki kayıp Ecrin için umutlar sabaha kaldı
Antalya'da kaybolan Ecrin için herkes seferber oldu: Küçük kız her yerde aranıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde ekipler çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan 2 yaşındaki Ecrin için alarma geçti.
OYNAT 00:19
Eyüpsultan'da küçük kız çocuğuna köpek saldırdı: Korku dolu anlar kamerada
Eyüpsultan'da sokakta video çeken küçük kıza bir köpek saldırdı. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuğun yaşadığı korku dolu o anlar kameraya yansıdı.