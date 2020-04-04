Kapıdan ‘vefa’ dağıtımı: PTT görevlileri kapı kapı gezerek ödeme yapıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulamayla ülke genelinde sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine evlerinde teslimine başlandı. PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı” çerçevesinde hak sahiplerinin evlerine giden görevliler, ödemeleri burada gerçekleştiriyor. Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

VATANDAŞ, ADRESE TESLİM YARDIMDAN MEMNUN

Adrese teslim sosyal yardım ödemeleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da yapıldı. Çankaya Kaymakamı Mete Buhara, “tatlı bir telaş” içerisinde olduklarını belirterek, vatandaşlara evlerinde, bin liralık yardımları teslim edebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Burdur’da, yardımını çarşı ve mahalle bekçilerinin elinden alan ailelerden Dilek Günkaya “Bu yardımlar iyi geldi, Allah devletimize zeval vermesin” derken kronik rahatsızlığı bulunan Önder Karakılınç da uygulamadan çok memnun olduğunu vurgulayarak, “Devletimiz vatandaşının sağlığını düşünüyor, çok iyi bir uygulama. Zaten ben yüzde 85 engelli olduğum için bir yere gidemiyorum. Devletimizin yardımları ve maaşı insanımızın kapısına kadar götürmesi çok iyi bir şey” ifadesini kullandı.

ÖDEMELER 5 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 1000 liralık sosyal yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Yerlikaya, kentte Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 141 bin 116 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın da temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetlerinin karşılandığını bildirdi. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bugüne kadar yapılan çalışmaların istatistiki bilgilerini paylaşan Vali Yerlikaya, şunları kaydetti: “Uygulamanın bşladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00’ten, bugün (dün) saat 09.00’a kadar ‘Vefa’ çalıçmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı” İçişleri Bakanlığı’ndan, “Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacaktır” açıklaması yapılmıştı.

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