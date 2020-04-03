Gündem 12 günde 1 milyon 27 bin yaşlının yardımına koşuldu
ANKARA

12 günde 1 milyon 27 bin yaşlının yardımına koşuldu

İçişleri Bakanlığı, kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğün ihtiyaçlarını karşıladığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Vefa Sosyal Destek grupları, gece gündüz demeden yaşlıların yardımına koşuyor.
Vefa Sosyal Destek grupları, gece gündüz demeden yaşlıların yardımına koşuyor.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gideriyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

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Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-02 Nisan tarihlerinde 112 üzerinden 427 bin 530 arama, 155 üzerinden 236 bin 225 arama, 156 üzerinden 91 bin 842 arama, diğer numaralardan 400 bin 600 arama olmak üzere toplam 1 milyon 156 bin 197 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 1 milyon 27 binini 65 yaş ve üzeri vatandaşın ihtiyacı sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi. 129 binden fazla bilgi talebi ise ilgili kurumlara yönlendirilerek karşılandı.

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Çorum'da, 155 polis hattını arayan 86 yaşındaki Celal Fakı, biten ilaçları için polis ekiplerine sipariş verdi. Fakı, eczaneden aldıkları ilaçlarını getiren memurlardan kendisini evlendirmeleri için yardım da istedi.

Nasıl ulaşılır?

  • Vefa Destek Gruplarını Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları oluşturuyor. Destek Gruplarına ulaşmak isteyen kısıtlaması olan vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralarını kullanarak istek ve taleplerini dile getiriliyor.

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