Hayat Kibar dededen evde kalın çağrısı
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Kibar dededen 'evde kalın' çağrısı

Ordu'da evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine sipariş verirken kibar tavrıyla görüntülenen ve sosyal medyada ilgi gören 76 yaşındaki Burhan Kılıçkını, verilen hizmetten dolayı teşekkür etti. Herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyleyen Burhan dede, "Devletimizin ‘evde kal’ çağrısına da hepimiz uyalım” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi DHA
Zabıtaya sipariş veren vatandaş, kibarlığıyla herkesi mest etmişti.
Zabıtaya sipariş veren vatandaş, kibarlığıyla herkesi mest etmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Ordu'da, Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım isteyen Burhan Kılıçkını’nın istekleri karşılandı. Sipariş verirken sergilediği kibar tavrıyla sosyal medyada yoğun ilgi gören Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

86'lık dede polislerden önce ilaç sonra da evlenmek için eş istedi
OYNAT 00:49
86'lık dede polislerden önce ilaç sonra da evlenmek için eş istedi
Çorum'da, 155 polis hattını arayan 86 yaşındaki Celal Fakı, biten ilaçları için polis ekiplerine sipariş verdi. Fakı, eczaneden aldıkları ilaçlarını getiren memurlardan kendisini evlendirmeleri için yardım da istedi.

'İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR’

Yalnız yaşayan Burhan Kılıçkını, “Dışarıya çıkmak yasaklanmış, komşularımdan yardım istedim. Allah razı olsun yardımcı oldular. Aradım gerekli memurlar geldi, derdimi anlattım. Sokağa çıkma yasağı koydular güzel bir şey. Gelen memurlar ihtiyacımı karşıladılar, Pazar ve market ihtiyacımı karşıladılar. Başka bir ihtiyacın olduğu zaman bize haber ver dediler, telefon numarası bıraktılar. ‘İlaç ihtiyacın olduğu zamanda ararsın’ dediler. Gereken ilgiyi gösterdiler, bunlar güzel bir şey, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimiz, Allah razı olsun yine ilgileniyor, Allah devletimize sağlık sıhhat versin. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

'BİRBİRİMİZE DAİMA YARDIMCI OLALIM’'


'Evde kal’ çağrısı yaparak insanların birbirine yardımcı olmalarını da isteyen Kılıçkını, “Pazar alışverişi yapanları görüyorum, yaşlılar yükünü taşıyamıyorlar. Alıyorum yükünü yardım edip götürüyorum. Bu güzel bir şey. Birbirimize daima yardımcı olalım. ‘Aman bana ne ya’ olmaz. Bir gün sende düşersin, senin de ihtiyacın olur. ‘Elimden tutar mısın evladım, ayağım kaydı düştüm.” Bir kişiye ihtiyacımız olacak. Allah birbirimizi eksik etmesin. Devletimizin ‘evde kal’ çağrısına da hepimiz uyalım” şeklinde konuştu.

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