Kapıkule'de 914 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında iki aracı takibe aldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.