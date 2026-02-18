Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kapıkule'de 914 kilogram esrar ele geçirildi

Kapıkule'de 914 kilogram esrar ele geçirildi

11:5618/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Gümrük Muhafaza ekipleri
Gümrük Muhafaza ekipleri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 914 kilo gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında iki aracı takibe aldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpekleri Thorin ve Neptün'ün de katıldığı aramada, dorsedeki dondurulmuş tavuk eti kolileri arasına gizlenmiş vakumlu poşetler içinde 886 kilo 366 gram esrar ele geçirildi.

İkinci olayda ise Türkiye'ye giriş yapmak isteyen pikap, x-ray taramasına yönlendirildi.

Arama hangarına alınan araçta narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı kontrollerde, kasadaki bagaj havuzunun altı, şasi boşlukları ve arka koltuk altına gizlenmiş 49 pakette 27 kilo 964 gram esrar bulundu.

İki olayda toplam 914 kilo 330 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




#esrar
#operasyon
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 19 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil olacak mı, açıklama var mı?