İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi

09:3318/02/2026, Çarşamba
AA
Operasyonda yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda, 183 kilo gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

Tır takip altındaydı

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bir tır ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda tırda damacanalar içerisinde 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



