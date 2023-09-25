Karabağ cephanelik olmuş

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül’de Karabağ’daki Ermenistan destekli ayrılıkçı unsurlara yönelik düzenlediği anti-terör operasyonunun 24 saat sonunda zaferle sonuçlanmasının ardından bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Ermeni unsurlar teslim şartları uyarınca ellerindeki silahları teslim ederken, Azerbaycan ordu güçlerinin düzenlediği çeşitli noktalara düzenlediği operasyonlarda elde edilen silah ve teçhizatın büyüklüğü, Ermeni ordusu ve beraberindeki terör unsurlarının bölgeyi ateşe atacak yeni bir savaşın hazırlığında olduğunu ortaya koydu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiler ve uluslararası medyaya yansıyan görüntülerde, Karabağ’ın, Ermenistan üzerinden sağlanan tedarikle adeta bir cephaneliği dönüştüğü görülüyor.

Bir orduya yetecek mühimmat

Azerbaycan 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Mais Berhudarov, anti-terör operasyonu sonrasında ele geçirilen silahlarla ilgili bilgileri medya ile paylaştı. Ele geçirilen silahların bir kısmının gösterildiği toplantıda, uçaksavar sistemleri, yüzlerce mayın, Fagot tipi füzeler, birçok keskin nişancı tüfeği, yüzlerce saldırı silahı, roketatar ve 4 tank yer aldı. General Berhudarov, ele geçirilen silahların hepsini getirmelerinin mümkün olmadığını ve ormanlık alanda saklanmış daha fazlası olduğuna dikkati çekti.

İSVİÇRE firması üzerinden faaliyet

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsviçre merkezli Base Metals şirketinin de uzun yıllardır Karabağ’da yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, “Kalbecer bölgesi topraklarında bulunan ‘Demirli’ bakır-molibden yatağında, uzun yıllardır yasadışı faaliyet gösteren ‘Base Metals’ şirketine ait binaların askeri amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan incelemeler sırasında şirketin tesislerinde bulunan depoda büyük miktarda silah ve mühimmat bulunarak ele geçirildi” denildi.

Bölgeyi ateşe atacaklardı

Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki silahlı yapılardan temizleme operasyonu devam ederken ele geçirilen mühimmat, Ermenistan destekli ayrılıkçıların bölgeyi ateşe atacak bir silahlı kalkışmaya hazırlandığını ortaya koydu. Bakü’nün 24 saat için yıldırım harekatıyla sonuç aldığı anti-terör operasyonunun tüm Kafkasya’yı yeni bir savaştan kurtardığı ortaya çıktı.

İnsani yardımlar ulaşıyor

Bölgede güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalar devam ederken, insani yardım çalışmaları da devam ediyor. Bölgede yaşayan Ermeni halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gıda ve hijyen malzemeleri Azerbaycan tarafından hızla sevkediliyor. 50 tondan fazla insani yardımın Hankendi’ye ulaştığı belirtildi.

Paşinyan’dan kara propaganda

Karabağ’da Ermenistan destekli sözde yönetimin temsilcilerden David Babayan ise bölgede yaşayan 120 bin Ermeni’nin, Ermenistan’a dönmek istediği iddiasında bulundu. Azerbaycan’ın verdiği her türlü güvenlik garanti ve birlikte yaşama talebine rağmen, Ermenilerin, Rus barış gücü gözetiminde Laçın koridorundan Ermenistan’a geçeceği belirtildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Karabağ’da yaşayan Ermenilerin gönüllü geri dönme talebini “etnik temizlik girişimi” diye ifade ederek yeni bir kara propaganda çabasında bulundu.

Sivillere bir baskı yok

Karabağ’daki Rus Barış Gücü de, Azerbaycan’ın Karabağ’daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı. Rus Barış Gücü’nden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor” bilgisi paylaşıldı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev de Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını açıkladı.

Askeri unsurların Erivan’a geçişine izin

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı da Karabağ’da silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan’a geçişinin sağlanacağı, geçişin otobüsler ve özel araçlarla yapılacağı kaydedildi.

Evleri yakıp terk ediyorlar

Öte yandan Karabağ’ın Ağdere ilinden ayrılan Ermeniler evlerini toplu halde ateşe verdiği görüntülendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki gün yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusu’nun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi. Bakanlık, İHA’larla çekilen görüntüleri paylaştı.

Ermeni işgalinin sembolü tank Bakü’de

Ermenilerin Karabağ’ın işgali sırasında Şuşa kentinin girişinde “zafer anıtı” olarak sergiledikleri 442 numaralı tank Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye getirildi. Tank, Karabağ’ın işgali sırasında Şuşa şehrine girmeye çalışan ilk tanktı. Azerbaycan’ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından Şuşa şehrine girmeye çalışırken vurulan tank, Ermeniler tarafından onarılarak namlusu Şuşa’ya doğru çevrilerek “zaferler sembolü” olarak yerleştirilmişti.

ABD’nin Erivan’daki varlığı dikkat çekici

KAFKASSAM (Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da ayrılıkçı Ermenilere karşı 24 saatte neticeye ulaştığı anti-terör operasyonun önemine dikkat çekti. Prof. Oktay, bölgede ABD’nin rolü için “ABD’nin Erivan’daki büyükelçiliğinde 5 bin personel çalışıyor. Bu başkentin nüfus ve coğrafyası düşünüldüğünde olağanüstü bir sayı” değerlendirmesinde bulundu.























