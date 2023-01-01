Karabağ’daki teröristlere demir yumruk: Gardaş'ın sabrı taştı

Karabağ’da 2020’deki 44 gün zaferinin ardından 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesin Ermeni teröristlerin, dün 2’si sivil 4’ü polis 6 Azerbaycanlıyı mayın döşeyerek öldürmeleri bardağı taşıran son damla oldu. Saldırıların ardından öğle saatlerinde bir açıklama yayınlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla anti-terör operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Bakü yönetimi operasyonun lokal bir nitelik taşıdığı ve sadece provokasyon gerçekleştiren askeri yapıların hedef olduğunu, sivil altyapıya herhangi bir zarar gelmeyeceğini bildirdi. Türkiye’den operasyonun başlamasıyla tam destek mesajı gelirken, Ermenistan tarafı Karabağ’da askeri varlığının bulunmadığını kaydetti. Azerbaycan, Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine de alınan tedbirler hakkında bilgi verildiğini duyurdu. Operasyonun başlamasıyla bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı.

Bölgeden çekilmeyi reddettiler

2020’deki 44 günlük savaştan sonra Karabağ’daki uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgelerden çekilmeyi reddeden Ermeni teröristler, o tarihten bu yana provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan askerlerine sürekli taciz ateşi açılırken, arazilere mayın döşemenin yanında Ermeni teröristler istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmaya da devam ediyordu. Operasyonun ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermeni teröristlerin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa Kara Yolu’na

döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Uzun süredir diplomatik kanalları kullanan Azerbaycan, topraklarının barışçıl yolla iadesi ve terör faaliyetlerinin sona ermesi için girişimlerde bulunuyordu.

Mevziler imha edildi

Operasyonun başlamasıyla beraber hem resmi kanallardan hem sosyal medya üzerinden fotoğraflar gelmeye başladı. Karabağ’ın en önemli şehri konumundaki Hankendi’de patlamalar duyulurken, sivillerin güvenliği için azami özen gösterildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan “operasyon kapsamında Ermeni silahlı güçlerine ait yeni atış noktaları ve askeri tesisler birliklerimiz tarafından nokta atışıyla imha edilmiştir” açıklaması yapıldı. Düzenlenen hava operasyonlarında Ermeni unsurlara ait TOR hava savunma sistemi ve P-18 radar istasyonu da vurularak bertaraf edildi.

Beyaz bayrak çekin

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, operasyonla ilgili yayınladığı açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülkemizin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların temsilcileriyle Yevlah şehrinde görüşmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahlarını teslim etmesi ve yasa dışı rejimin kendini feshetmesi gerekiyor. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürdürülecektir” ifadeleri yer aldı.

Güler’den telefon

Operasyonun başlamasının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti. Hasanov’un ise Güler’e terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

İllegal yapı feshedilmeli

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız, tamamen çekilmesi ve sözde rejimin feshedilmesidir” ifadeleri kullanıldı. Karabağ’da, Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Karabağ yönetimi Azerbaycan ve Türkiye’nin uyarılarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlemişti. Herhangi bir uluslararası meşruiyeti olmayan bu rejimin, kalıcı bir barış anlaşmasının önündeki en büyük engel olduğu belirtiliyor.

Paşinyan.

Bölgede askerimiz yok

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü’nün ayrılıkçılara karşı yerel terörle mücadele faaliyetlerini başlattığını duyurmasının ardından, Azerbaycan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu açıkladı. Erivan yönetimi tarafından yapılan, “Bölgede askerimiz yok” açıklaması ise, Ermenistan’ın da zaman zaman sorunlar yaşadığı Karabağ’daki illegal otoriteyle arasına mesafe koymak istediği şeklinde yorumlandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan güvenlik konseyini toplarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke ile iletişim halinde olduklarını, Karabağ’da tansiyonun yükselmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

İnsani koridor açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki Ermeni nüfusun tahliyesi için Laçın yolu ve diğer yönlerde insani koridorların oluşturulduğu bildirildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacağı, içme suyu ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.







































