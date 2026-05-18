Karabük’te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

09:2018/05/2026, Pazartesi
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, otelin kazan dairesinde doğal gaz kaçağı tespit edildiği öğrenildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit ailelerinin konakladığı otelde doğal gaz paniği yaşandı. Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, otel tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı.

Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. Şehit ailelerinin konakladığı otelde kalan bazı kişiler mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Şikayetleri bulunan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla, bazıları ise otobüslerle hastaneye kaldırıldı. Olası risk nedeniyle otel tamamen tahliye edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



