Karanlık dil tutturdu

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerisinde kalınca söylemini 180 derece değiştiren Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen Batı medyasında da şaşkınlık yarattı. Seçimden önceki videolarında helalleşme, demokrasi gibi vurgularda bulunan Kılıçdaroğlu, sonuçların hemen ardından aşırı sağcı bir tutum benimseyerek mültecileri hedef almaya başladı. Türkiye’de 13 milyon düzensiz göçmen olduğunu savunan Kılıçdaroğlu’nun bu kişilerden “Damarlarımıza sızan başı bozuk insan seli…” diye bahsetmesi ise büyük tepki topladı. Batı medyası da yedili masa adayının değişen söylemini haberlerine taşıyarak, CHP liderinin kazanma ihtimalinin gitgide zayıfladığına dikkat çekti.

Başarısızlığın etkisi

ABD merkezli Politico, haberinde Kılıçdaroğlu’nun 2. tura büyük zorlukla girdiğinin altını çizdi. 14 Mayıs’ta sandıklarda beklediğini bulamayan Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın gerisinde kaldığını bir kez daha vurgulayan Politico, Kılıçdaroğlu’nun çareyi söylem değiştirmekte bulduğunu yazdı. Politico CHP liderinin sözlerini “Erdoğan rakibi yemin etti: Tüm mültecileri Türkiye’den kovacağım” başlığı ile okurlarına sundu. İngiltere’nin Financial Times gazetesi ise, seçim kampanyasının ilk turunda başarısız olan Kılıçdaroğlu’nun “giderek daha karanlık bir söylem” benimsediğine yer verdi.

Vites değiştirdi

Agence France-Presse’te (AFP) yer alan haberde, “Kılıçdaroğlu milliyetçilere kur yapıyor” ifadelerini kullanılırken, “Kılıçdaroğlu kampanyanın ilk aşamasında belirlediği daha kapsayıcı üslubunu perşembe günü önemli ölçüde sertleştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu yine de seçim öncesi anketlerin gerisinde kaldı ve muhalefette gözle görülür bir üzüntü yarattı” sözlerine yer verildi. Bir diğer haber ajansı Associated Press (AP) ise, Kılıçdaroğlu’nun “vites değiştirdiğini” yazarak, Yedili Masa adayının 28 Mayıs’a sayılı günler kala duruşunu değiştirdiği ifadesini kullandı. AP, “Muhalefet ittifakının yumuşak huylu adayı Kılıçdaroğlu, vaatleriyle son derece olumlu bir kampanya yürütmüştü. Ancak bu hafta 74 yaşındaki siyasetçi, milliyetçi siyasetçi Sinan Oğan’a oy verenler de dahil olmak üzere milliyetçi seçmenlere hitap etmek için söylemini sertleştirdi” yorumunda bulundu.

Almanlar da ümidi kesti

Seçimden önce Kılıçdaroğlu’na en büyük destek Alman medyasından gelmişti. Seçimden önce yayınladığı haberlerde anketlerde Kılıçdaroğlu’nun önde olan taraf olduğunu öne süren Alman basını da artık CHP liderinin işinin oldukça zor olduğu kabul etti. Alman Focus dergisi internet edisyonunda yayınladığı haberinde “Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor” ifadelerini kullanırken, Tagesschau TV programında “Kılıçdaroğlu, tüm mültecileri evlerine göndermek istiyor” başlığı atıldı. Tagesschau, gelişmeleri, “Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu mülteci politikasında daha keskin bir tavır benimsiyor. Bu muhtemelen aşırı sağa da bir taviz. Çünkü onların oyları belirleyici olabilir” şeklinde duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını değerlendiren ABD merkezli ABC News ise “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde daha milliyetçi ve katı bir duruş benimsedi” dedi.











