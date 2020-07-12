Kararı duyunca yola çıktılar

Ayasofya kararı sonrası aracına atlayarak Malatya’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen Salih Soylu, “Bin kilometre yoldan kalkıp geldim. Tarihi bir gün. Ecdadımızın bizlere olan armağanını yerinde görmek istedim. İstanbul’a birçok kez gelmiş ve burada namaz kılamadan içim buruk bir şekilde memleketime geri dönmek zorunda kalmıştım. Bu güzel hediyeyi en güzel şekilde gelecek nesillere taşıyacağız. Avrupa, Ayasofya’nın cami olmasına karşı çıkıyor. Bu zamana kadar biz üzüldük içimiz kan ağladı; bundan sonra da onlar üzülsün. Sonuna kadar devletimizin yanındayız ve devletimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Salih Soylu

CAMİLERİMİZDE KİLİT YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya kararını açıklamasının ardından Konya’dan yola çıkarak İstanbul’a geldiklerini ifade eden Havva Top, şunları söyledi: “Büyük heyecan yaşıyoruz. Ülkemiz tüm dünyaya karşı dik duruşunu gösterdi. Avrupa, Ayasofya’nın ibadete açılmasından rahatsız oluyor. Burada rahatsız olacak bir şey yok. Ayasofya zaten camiydi. Avrupalılar buraya gelerek Ayasofya’yı müze olarak gezip görebilir. Bizim hiçbir camimizde kilit yok. Onlar gelsin görsün, ziyaretlerini yapsınlar, bizler de ibadetlerimizi yerine getirelim.”

Yusuf Tuncer

YILLARDIR BEKLİYORDUK

Büyük gurur yaşadığını söyleyen Yusuf Tuncer de duygularını şöyle anlattı: “Yıllardır bu anı bekliyorduk. Bizim kapımız herkese açık. Biz bu alanı kimseye yasaklamıyor ya da kısıtlamıyoruz. İsteyen gelip görebilir, hiçbir ücret de talep etmiyoruz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkmak bizim görevimiz. Kim karşı çıkarsa da onların karşısında dimdik dururuz. 24 Temmuz günü burada ilk cuma namazımızı kılacağız.”

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Hasan Ayhan

Erdoğan’ın açıklamasını gözyaşlarıyla izlediğini aktaran Hasan Ayhan ise “Ne mutlu bizlere, ne mutlu Müslümanlara. 86 yıllık hasret sona ermiş oldu. Buranın kapanması en büyük ayıbımızdı. Biz güçlü bir ülkeyiz ve bu gücümüzü gösterdik. Biz her inanca saygı gösteriyoruz, onlar da bizim inancımıza saygı göstersinler. Çocukluğumuzdan bu yana bunun hasretiyle yaşıyoruz” diye konuştu.

Nejat Haksever

SEVİNÇTEN UYUYAMADIM

Ayasofya haberini duymasının ardından gözyaşlarına boğulduğunu ifade eden Nejat Haksever, “Gece heyecandan uyuyamadım. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. Bakıyorum bazı kesimler Ayasofya’nın cami olmasına karşı çıkıyor. Onlarda İslam şuuru olmadığı için böyle söylüyorlar” dedi.

Abdulbaki Adanır ve Seyran Adanır

Eşiyle birlikte Ayasofya’yı ziyarete geldiğini söyleyen Abdulbaki Adanır da, “O kadar çok mutlu olduk ki sevincimizden uçacak gibi olduk” ifadelerini kullandı. Eşi Seyran Adanır, “Ülkemiz dünyaya ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi” derken, vatandaşlardan Bülent Bozat ise “İslam ümmeti olarak tarihimize sahip çıkıyoruz. Fethin sembolü ve kılıcıdır. Kararın açıklanmasının ardından koşa koşa geldik. Namazımızı dışarıda kıldık ancak kısa bir süre sonra içeride de kılacağız. Bizim isteğimiz ilk namazı Erdoğan’ın kıldırmasıdır” diye konuştu.

Bülent Bozat

Türkiye’nin şükür duası

Ayasofya’ya ilişkin tarihi kararın ardından Türkiye’nin her yanında yüzbinlerce vatandaş şükür namazı kıldı. AK Parti Gençlik Kolları, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla 81 ilde sabah namazına müteakip şükür duası programı düzenledi. İstanbul Fatih Camii’nde sabah namazına katılan binlerce kişi, şükür duası ederek Fatih Sultan Mehmed’in türbesine ziyarette bulundu. Yaşanan sevinç Çamlıca Camii’ne de yansıdı; cemaat dün sabah namazında buluştu. Ankara’da ise şükür duası programının merkezi Hacı Bayram Camii oldu. Burada buluşan vatandaşlar Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu söyledi. Cami çıkışında konuşan AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, “Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz. Bu karara karşı bir duruş sergilemek, Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir” dedi. İzmir’in 30 ilçesinde de şükür namazları kılınırken, Konak Meydanı’na gelen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, “Ayasofya’nın ibadete açılması, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının müjdesidir” ifadelerini kullandı. Nevşehir Belediyesi kent halkına şerbet dağıtırken, Karamanlılar Ayasofya kararını konvoylar oluşturarak kutladı.

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ayasofya’nın dirilişi fetret devrinin bitişidir