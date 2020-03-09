Kasada 39,5 lira bıraktı

Yenişarbademli Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Akif Özata, “Göreve geldikten sonra yaptığımız incelemelerde CHP’li yönetimin personelin alacaklarını ödemek yerine vatandaşın parasını festival ve etkinliklere harcadığını öğrendik” dedi.

4 MİLYON LİRALIK BORÇ

CHP yönetiminin ardından göreve gelen AK Partili Mehmet Akif Özata, belediyenin nasıl borç batağına sürüklendiğini anlattı. CHP döneminde 10 yıl boyunca çeşitli festival ve etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Özata, “AK Parti yönetimi olarak ilk işimiz belediyenin mali durumuna ilişkin inceleme yapmak oldu. Yapılan incelemelerde, makam aracı hariç 15 aracın hacizli olduğunu öğrendik. Hurda araçlara bile haciz işlemi uygulanmış. Yaklaşık olarak 4 milyon 687 bin lira belediyenin borcu bulunuyordu. Borçları kapatmak için belediye kasasına baktığımızda ise CHP’li yönetimin kasada sadece 39 lira 50 kuruş bıraktığını gördük” diye konuştu.

CHP’Lİ YÖNETİM KAPIDAN KOVDU

CHP’li yönetimin ‘Pınargözü Kültür Şenliği’ adı altında 10 yıl boyunca festival düzenlendiğini söyleyen Başkan Özata, “Bu şenliğe her yıl yaklaşık 110 bin liralık bir ödenek ayrılmış. Yapılan şenliğin belediyeye hiçbir getirisi olmamış. Yine düzenlenen programlara çağrılan bir kadın sunucuya birkaç saatlik program ücreti olarak 40 bin lira ödeme yapılmış. Çalışan işçiler, memurlar ve emekli olan personelin bir takım alacakları olduğunu belirledik. 10 yıllık dönem boyunca belediye çalışanlarının alacağı ise 378 bin liraya dayanmış. Personel CHP alacağını talep etmiş ancak her talepte CHP’li yönetim tarafından kapıdan kovulmuş. Elimizi taşın altına koyarak vaat ettiğimiz gibi ilk 4 ay içerisinde işçilerin alacağı olan 378 bin liralık ücreti ödedik” ifadelerini kullandı.

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Borçları AK Parti ödüyor

Mehmet Akif Özata

10 aylık görev süremiz içerisinde borç yapmak yerine borç ödeme yöntemine geçtiklerini söyleyen Özata, şöyle devam etti: “10 ay içerisinde yaklaşık 600 bin liralık borç ödemesi gerçekleştirdik. Devletin imkanlarını vatandaşımız için kullanıyoruz. Şölen ya da sunucu adı altında birilerine para vermiyoruz. Esnafın borçlarını da kapatmaya başladık. Mart ayı içerisinde esnafımıza yeni ödeme yapacağız. Vatandaşın parasını eğlenceye harcamanın sonuçlarını çok net bir şekilde gördük. CHP yönetiminin 2 bin nüfuslu bir belediyeyi ne hale getirdiğini hep birlikte görmüş olduk.”