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İSTANBUL

Kasımpaşa’da hafif ticari araç otobüs durağına daldı: 7 kişi yaralandı

Beyoğlu Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre içlerinde araç sürücüsünün de olduğu 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kasımpaşa’da hafif ticari araç otobüs durağına daldı: 7 kişi yaralandı
Kasımpaşa'da hafif ticari araç durağa daldı.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA

İlk belirlemelere göre durakta bekleyenlerden 6 kişi ve araç sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DHA

DHA

Kasımpaşa'da hafif ticari aracın durağa daldığı kaza anı kamerada
OYNAT 00:59
Kasımpaşa'da hafif ticari aracın durağa daldığı kaza anı kamerada
İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında araç sürücüsünün de olduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.

Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza anına ait videoda durağın tuzla buz olduğu, durak önündeki iş yeri çalışanlarının şoka girdiği anlar yer alıyor.


Samsun'da faciadan dönüldü: Otobüs tıra çarptı
GÜNDEM
Samsun'da faciadan dönüldü: Otobüs tıra çarptı

Bakırköy'de feci kaza: Cadde savaş alanına döndü, yaralılar var
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Kaza Bakırköy Basınköy Mahallesi'nde saat 07.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Savaş, Atatürk Köşkü Caddesi'nde 34 TT 080 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce Recep Duman'ın kullandığı 34 ER 1584 plakalı araca çarptı.
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Savrulan otomobil karşı yönden gelen Mahmut Sağlam yönetimindeki 34 PV 9653 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Savaş, Gülsüm Savaş ve bir kadın araçta sıkıştı.
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Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Mahmut Sağlam'a da ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü 4 yaralı 
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Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü 4 yaralı 
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Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü 4 yaralı 
Bakırköy'de feci kaza: Cadde savaş alanına döndü, yaralılar var
İstanbul Bakırköy'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çarpışan otomobillerden biri parka uçtu: İki yaralı var
FOTOĞRAF 7
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Kaza, 5000 Evler Mahallesi 115 Nolu Caddede meydana geldi.
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Bulak Kavşağı istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 78 AAH 163 plakalı otomobil, İ.K. idaresindeki 78 AV 283 plakal otomobille çarpışıp parka uçtu.
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Kazada sürücü İ.K. ile A.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 122 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı, biri parka uçtu 2 yaralı
Çarpışan otomobillerden biri parka uçtu: İki yaralı var
Karabük'te çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkarak parka uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de kahreden kaza: Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
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Edinilen bilgiye göre, Bor yolu Gözde evleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61)’a sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı.
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Olay yerine gelen ambulanslar yaralı Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul’u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.
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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti.
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Çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor.
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Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
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Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
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Niğde'de kahreden kaza: Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
Niğde'de bir anda yola fırlayan bisikletli çocuğu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşına otomobil çarptı. Feci kazada anne ve arkadaşı hayatını kaybederken, kaza sonrası otomobil sürücüsü ise olay yerinden firar etti.


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