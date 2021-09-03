Kasımpaşa’da hafif ticari araç otobüs durağına daldı: 7 kişi yaralandı

Kasımpaşa'da hafif ticari aracın durağa daldığı kaza anı kamerada

İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında araç sürücüsünün de olduğu 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.



Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kaza anına ait videoda durağın tuzla buz olduğu, durak önündeki iş yeri çalışanlarının şoka girdiği anlar yer alıyor.



