Kendini güncelleyen bir sistem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son incelemeleri yaptığı çalışmalarda bulunan eksikliler tespit edilerek en kısa zamanda düzenleme yapılacak. Her adım için gereken yasa düzenlemesi uzun süreçlere neden oluyordu.

AVANTAJLARI NELER?

Yeni sistemde ise bunu düzenlemeyi yapmak çok daha hızlı ve kolay. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile birçok adım hiç vakit kaybetmeden atılabiliyor. Bakanlar dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin değişi mi de önceki sisteme oranla daha çabuk yapılabiliyor. Bürokrasi de böylece hızlıca aşılabiliyor.Sistemin bu özelliğini en büyük artı olarak değerlendiren AK Parti kaynakları sistemin farkının “yenilenebilir olması” olduğunu vurguluyor. Bu çerçevede “Bu sistem kendi deneyimlerinden, tecrübelerinden, sorunlardan, öğrenmelerden yola çıkarak kendini güncelleyebilen bir sistem” değerlendirmeleri yapılıyor.