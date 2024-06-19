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Kervansaraylar turist çekecek

Türkiye, turizmini 81 ile yayılması kapsamında yeni projeler hayata geçiriliyor. Anadolu’nun neredeyse her yerinde bulunan Selçuklu döneminden kalma kervansaraylar turizme kazandırılacak.

Mehmet Güney
04:00 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:17 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İlk etapta turizm potansiyeline sahip illerdeki kervansaraylar restore edilecek. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kastamonu, Adapazarı, İzmit, İstanbul, Edirne, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Denizli ve Antalya gibi şehirlerde bulunan kervansaraylar araştırılacak. Bu illerden turizm açısından gastronomi, kültür, şehir yapısı, alt ve üst yapılar değerlendirilerek potansiyeli olan yerlerde çalışmalar başlanacak.


İLK GÜNKÜ GİBİ

Konya, Edirne ve Bilecik’teki yapılan kervansaraylardan sonra Anadolu’nun 4 bir yanında çalışmalar yapılacak. Çalışmalarda kervansarayların ilk günkü gibi konsepte olması sağlanacak. İçerideki çalışanların da o dönemki kültürün yansıttığı kıyafetler ve menülerinde yöreye ait olmasına özen gösterilecek.


#kervansaray
#turizm
#Türkiye
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