Gündem Kılıçdaroğluna 500 bin liralık dava
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki iftiraları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin “CHP-FETÖ iş birliğini örtmeye” yönelik olduğu vurgulandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları “CHP-FETÖ iş birliğini örtmeye” yönelik olduğu vurgulandı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarının tamamının gerçek dışı olduğu, düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu ile CHP’nin, özellikle 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ yanlısı bir tutum takındığı ve FETÖ kumpaslarına sahip çıktığı anlatıldı.

Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu kaydedilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’ndan TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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