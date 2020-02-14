Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık dava

Dünya

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 114'e yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı bin 114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından, virüs bulaştığı şüpheli olan kişi sayısı 16 bin, virüs bulaşan kişilerle temas ettiği gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 37 olarak açıklandı.