Kılıçdaroğlu’na baskı ziyaretleri

Yargıda 30 Haziran’da görülmeye devam edecek kurultay davası öncesinde CHP’de parti içi trafik arttı. Partide tartışmalarının dinmediği kurultay süreci ile ilgili eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, partide ‘açıklama yapması’ yönünde bir baskı bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nu bu çerçevede CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP PM Üyesi Engin Özkoç ziyaret etti. Erkol’un Kılıçdaroğlu’na parti üyelerinin yola Özgür Özel ile devam etme isteğinde bulunduğunu ilettiği öğrenildi. Erkol’un ‘birlik’ konusunda verdiği mesaja Kılıçdaroğlu’nun gönderme yaparak “Birlik derken özel bir şey mi var” karşılığını verdiği kaydedildi.