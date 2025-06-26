Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kılıçdaroğlu’na baskı ziyaretleri

Kılıçdaroğlu’na baskı ziyaretleri

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ümit Erkol
Ümit Erkol

Yargıda 30 Haziran’da görülmeye devam edecek kurultay davası öncesinde CHP’de parti içi trafik arttı. Partide tartışmalarının dinmediği kurultay süreci ile ilgili eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, partide ‘açıklama yapması’ yönünde bir baskı bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nu bu çerçevede CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP PM Üyesi Engin Özkoç ziyaret etti. Erkol’un Kılıçdaroğlu’na parti üyelerinin yola Özgür Özel ile devam etme isteğinde bulunduğunu ilettiği öğrenildi. Erkol’un ‘birlik’ konusunda verdiği mesaja Kılıçdaroğlu’nun gönderme yaparak “Birlik derken özel bir şey mi var” karşılığını verdiği kaydedildi.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#yargı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri