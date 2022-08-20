Kira artışında yüzde 25'i dinleyen yok

Fırsatçı emlakçılar ile ev sahipleri, barınma sorununu krize çevirdi. Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırına rağmen fahiş artış isteyen ev sahipleriyle kiracılar soluğu mahkemede alıyor. Kiralık/satılık konut haberlerinin ardından Yeni Şafak’ı arayan kiracılar, fırsatçılardan dert yandı.

EVDE NÖBET TUTUYORUZ

1.5 yıl önce İstanbul Zeytinburnu’ndaki evine taşınan Mehmet Çelik, 2 bin liraya kiraladığı daireden 7 bin lira kira istendiğini belirtti. Ev sahibinin ilk önce “Kiralar yükseldi, evi satacağız, daireyi boşaltın” dediğini söyleyen Çelik, “Daha sonra ‘Oğlum taşınacak, evden çıkın’ demeye başladı. Sözleşmemin bitmesine 5 ay var, önümüzdeki ay evden çıkmam isteniyor. ‘Sürem bitmedi, çıkaramazsın’ dedim, bu sefer noterden ihtarname gönderdi. Arayıp, ‘Ben seni evden çıkarmasını bilirim’ diye tehdit ediyor. Evde bebeğim ve eşim var. Aklım onlarda kalıyor. Her gün kayınvalidem ve eşimin kardeşleri nöbet tutuyor. Bu şekilde yaşamak mümkün değil” diye konuştu.

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Mehmet Çelik, ev sahibinin tehdidi sonrası kayınvalidesinin evde nöbet tuttuğunu söyledi.

BU ZAM TATİLİME YETMEZ

İstanbul Bahçelievler’de oturan Dr. Müge D. ise şunları kaydetti: “3 yıldır aynı evde yaşıyorum. Geçtiğimiz aylarda enteresan bir telefon görüşmesi yaşadım. Ev sahibim ‘Yasal kira artışı yetmiyor’ diyerek kirama 3 kat zam yapmak istedi. Kendisine, maksimum yasal artışı yapabileceğimi söyledim. ‘Benim sadece tatil param 4 bin Euro, senin yapacağın zam bana yetmiyor’ dedi. Gereken zammı yapmazsam mahkemeye vermekle tehdit etti. Yasal zammı beğenmeyip hangi yüzle mahkemeye vereceğini gerçekten merak ediyorum.”

MAHKEMEYE VERİRİM TEHDİDİ

Geçen Eylül’de Küçükçekmece’de ev tutan H.A.S. de 1 yıllık kontratının dolmasına 1 ay kala evi kiraladığı emlakçı tarafından telefonla aranıp fahiş zam talebinde bulunulduğunu anlattı: “Emlakçı ‘Devlet yüzde 25 zam kotası koydu ama biz kirayı güncelleyelim’ dedi. En fazla yüzde 25 zam yapabileceğimi söyledim. 3 bin lira olan kiramı 2 katından fazlasına çıkartmak istedi. ‘Eğer güncelleme talebini kabul etmezseniz mahkeme süreci başlar. Mahkeme masrafları da size kalır’ diye tehdit etti. Reddettim, bu kez de ‘Oğlum oturacak’ diye ihtarname gönderdi. Avukatım aracılığıyla ihtarnameye itiraz ettim. Emlakçıların gazına gelip zulmediyorlar. Emlakçılar organize şebeke gibi kendi aralarında fiyat yükseltiyor. Bu kiraları kim, nasıl ödeyecek? Başsavcılıklar, emlakçılar hakkında soruşturma başlatmalı.”

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