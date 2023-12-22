Kırklareli'nde sigaranın zararları paneline verilen arada sigara içtiler.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Türkiye ve dünyada sigara kullanımına karşı çok daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
Akciğer kanserinin neredeyse tek nedeninin sigara olduğunu ifade eden Sezer, Türkiye'de bu kanser türünün hızla yayıldığını aktardı.
'SİGARA İÇEN BİRİNİN KAYBETTİĞİ YAŞAM SÜRESİ ORTALAMA 15 YIL'
'TÜTÜN FİYATLARININ ARTIRILMASI CAYDIRICI'
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de sigaranın zararlarını anlatan konuşmalar yaptı.