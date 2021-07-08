Kırkpınar pehlivanları için 3 ton zeytinyağı

Bu başarılarımızın hepsini de Sındırgı halkına armağan ediyoruz. Bugün lavanta bahçesindeyiz. Sındırgı’nın gezip görülecek o kadar güzel yerleri var ki hepinizi buraya bekleriz. Gezip görmenizi bekleriz. Niye lavanta bahçesinde antrenman yapıyoruz, antrenmanlarımız ağır, yoğun. Buranın atmosferi bize çok iyi geliyor. Sporcularımızla hem eğlenmek hem de biraz psikolojimizi düzeltmek için içimiz açılıyor açıkçası burada.