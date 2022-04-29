Kırşehir'de 4 katlı binada yangın: Bir ölü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile gençler sahur yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan çağrıda bulunduğu gençlerle çay ve simit eşliğinde sahur yaptı.



Aktaş'ın sosyal medyadan yaptığı 'Bu gece kaç genç benimle sahur yapar? Saat 01.30'da Abdal Simit Fırını'nda çay ve simitler benden.' paylaşımının ardından çok sayıda genç, fırının önüne geldi.



İlgi gösterilen etkinlikte Başkan Aktaş ile gençler, sokağa kurulan sofralarda çay eşliğinde simit yedi.



Aktaş, bu yıl ramazanı dolu dolu geçirdiklerini belirterek,'İlçelerde ve merkezde geniş katılımlı iftarlar yaptık. Bursa'nın belirli bölgeleri var, kadim tarihimizi yansıtan. Abdal da son yıllarda çok meşhur oldu. Bu akşam sosyal medyadan bir çağrıda bulunmuştuk. Genç kardeşlerimiz de bizi kırmadı, çok yoğun bir katılımla, birlik ve beraberlik içinde sahur yapıyoruz. Mesele karın doyurmak değil, sahur sofrasını beraberce paylaşıyoruz.'



Katılan gençlere teşekkür eden Aktaş, 'Türkiye'nin en büyük zenginliği, birlik, beraberliğimiz ve bu genç nüfusumuz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum.' dedi.