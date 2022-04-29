Kırşehir'de 4 katlı binada yangın: Bir ölü

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'ne bağlı 214. Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sararken, içeride bulunan Hacı K. (74), Aylin Su K. (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet K. dışarı çıkabildi.
3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime K.; Gökhan Efe K. (8) ile İbrahim K.'yi (4) balkondan aşağı atarak kurtardı. Dumandan etkilenen anne Selime K., daha sonra ikametten dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken anne Selime K.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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Olayı anlatan görgü tanığı, "Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar." dedi.