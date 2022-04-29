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Gündem Kırşehirde 4 katlı binada yangın Bir ölü
KIRŞEHİR

Kırşehir'de 4 katlı binada yangın: Bir ölü

Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

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Haber Merkezi DHA
Kırşehir haberleri: Kırşehirde 4 katlı binada yangın: Bir ölü
Yangında bir çocuk öldü altı kişi dumandan etkilendi.

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'ne bağlı 214. Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, içeride bulunan Hacı K. (74), Aylin Su K. (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet K. dışarı çıkabildi.

3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime K.; Gökhan Efe K. (8) ile İbrahim K.'yi (4) balkondan aşağı atarak kurtardı. Dumandan etkilenen anne Selime K., daha sonra ikametten dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken anne Selime K.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayı anlatan görgü tanığı, "Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar." dedi.

Bayrampaşa'da korkutan yangın
GÜNDEM
Bayrampaşa'da korkutan yangın

Bakü'de korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
FOTOĞRAF 10
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı.
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Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
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Bakü'de korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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