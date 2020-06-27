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KIRIKKALE

Kısıtlama öncesi kaçış: Kilometrelerce araç trafiği oluştu

Koronavirüs sonrası gündeme gelen her yasak ve kısıtlama kararı öncesi gözlerin çevrildiği Kırıkkale’de yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar, mesai saati bitimi sonrasında yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta ise kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi İHA
Kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.
Kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.


Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile birlikte kaldırıldı.

Fakat LGS ve YKS sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına karar verildi.

Milyonlarca öğrencinin bu hafta sonu YKS sebebiyle sokağa çıkacak olması, kısıtlama kararı alınmasında etkili oldu. Bu nedenle kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonunu başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti.

Kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu oluştu. Saat 20.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş yavaş ilerleyebildi. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Polisler trafik akışını sağladı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Bazı kavşaklar ise dubalarla kapatıldı.

Kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.
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