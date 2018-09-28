Gündem Kız arkadaşını benzin dökerek diri diri yaktı
BURSA

Kız arkadaşını benzin dökerek diri diri yaktı

Bursa'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından otomobilde benzin dökerek yakılan Şengül Vatansever alev topuna dönen otomobilden atıldı. Otomobille kaçan şüpheli Ümit V. de kısmen yandı. Olayın ardından trafik kazası geçiren şüpheli Ü.V. ağır yaralı olarak yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da kan donduran cinayet
Bursa'da kan donduran cinayet

Bursa’da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütahya Domaniç’den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi’nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini direnmesine rağmen Vatansever’in üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Vatansever’in otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V., araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Yol kenarında bir kadının yandığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever’i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.’yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulunan Yanık Ünitesi’nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Vatansever yaşamını yitirdi. Ümit V.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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