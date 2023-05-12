Kız Kulesi ziyarete hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi, yeniden kapılarını açtı. 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen kulede, dün akşam Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin aşk hikayesi lazer ve ışık gösterisi eşliğinde anlatıldı. Görsel şölen her gün saat 21.00’de İstanbul Boğazı’nı ışıklandıracak. Mayıs sonuna kadar Kız Kulesi’ni ziyaret etmek, deniz ulaşımı dahil ücretsiz olacak.

TURİZMDEN PAY ALACAK

Basın turuyla açılışı yapılan Kız Kulesi’nde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapının özgün kısmının kule ve kaleden ibaret olduğunu söyledi. Ersoy, “Haricinde gördüğünüz bütün her şey sonradan yapılmış eklentiler. 1940’lı yılların gözde malzemesi olan ama günümüz restorasyon çalışmalarının yasaklı malzemesi olarak kabul edilen beton kullanılmış. Beton ağırlık bindirildiği için statik yapısı bozuluyor. Hem restorasyon hem de rekonstrüksüyon çalışmaları sırasında binanın yıllar öncesindeki özgün malzemeleri kullanıldı” dedi. Ersoy, “Galata Kulesi ile Kız Kulesi’ aşk hikayesinin senaryolandığı bir ışık ve lazer gösterisi yapılacak. Gösteri her akşam 21.00’de tekrarlanacak. İkonik yapıları restore ederken özellikle turizm bölgelerindeki ikonik yapıların işlevselliklerini değiştiriyoruz. Vatandaşın kullanımına açık hale getiriyoruz. Turizmden pay almasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

FATİH DÖNEMİ KAPISI ORTAYA ÇIKTI

Kız Kulesi’nin restorasyonunun Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi mimar Han Tümertekin’den oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildiğini söyleyen Ersoy, “Üstü kapalı olan avlu açıldı. Seğirdimlerde dolaşma, tarihi yarımadayı izleme imkanı doğdu. Restorasyonun amacı, var olan tarihi bilgileri pekiştirmek ve bilinmeyenleri açığa çıkarmaktı. Bu süreçte de böyle bir tarihi deneyim kazandık. Özellikle doğu tarafında kapalı olan Fatih dönemi kapısı ortaya çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Depreme karşı tüm önlemlerin alındığı yapıya öncelikle sonradan eklenmiş unsurların kaldırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Feridun Çılı da “Olası bir deprem veya zemin hareketinde yapının zarar görmemesi için ada etrafına çelik-beton bütünleşik kazıklar da yapıldı. 2. Mahmud döneminde olduğu gibi özgün yapı malzemesiyle, ahşap ve çelik olarak yeniden yapıldı. Bu şekilde ağırlığı üçte birine düşürüldü. Bunlar yapılmasaydı, beklenen İstanbul depreminde bu kule yıkılırdı” dedi.







