Koltuğa oturma sinyalleri veren Kılıçdaroğlu'na vatandaş Datça'da tatil teklif etti: CHP'li belediyenin verdiği cevap olay oldu!

CHP'de 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesinde koltuğa oturma sinyalleri veren ve tepkilerin odağına yerleşen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu fikrinden vazgeçmesi karşılığında bir kullanıcı tarafından tatil teklif edildi. Paylaşımı yapan kişi Datça Belediyesi'ni de etiketlerken, belediyeden "Doluyuz" yanıtı geldi.
"Şaibe" iddiaları nedeniyle 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partiyi karıştırdı.
"Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur?" sözleri nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Kılıçdaroğlu için bir sosyal medya kullanıcısından ilginç teklif geldi.
Kullanıcı "Kılıçdaroğlu bu saçmalıktan vazgeçer ise kendisine şort ve güneş kremi dahil Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu ve Datça Belediyesi'ni sosyal medya hesabından etiketledi.