Komisyon sadece yasaları çalışacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ ‘özel yetkili’ bir komisyon olarak Meclis Başkanı’nın önerisi ile kurulacağı öğrenildi. Komisyonun temel amacı Terörsüz Türkiye hedefi kapsamındaki kanun tekliflerini hazırlamak olacak. Komisyon Anayasa değişikliği için değil, sürece yönelik yasal düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla hareket edecek. Bir ‘araştırma’ ve ‘öneri’ komitesi olarak organize edilecek komisyonda Terörsüz Türkiye hedefi için gerekli mevzuat değişikliği ile yasal reformlar tartışılacak. Çözüm getirilecek başlıklar için yasa değişikliği önerileri geliştirilecek olan komisyonun seri hareketi için ‘salt çoğunlukla karar alınsın’ önerisinde bulunulduğu kaydedildi.