Komisyonun kararları yol gösterecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 16 siyasi parti temsilcisinin olduğu 100 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun kurulması önerisi gündemin ana başlıklarından biri oldu. MHP kaynakları, komisyonun alacağı kararların yasa haline getirileceğini kaydederek, “Terörsüz Türkiye hedefinin gerek siyasi gerek ekonomik gerekse de diplomatik yansımalarının hepsinin tek elden yürütülmesi ve Meclis çatısı altında ayrı ayrı çalışmalar yapılmasındansa tek bir komisyonla sürecin yürütülmesi bakımından önemli ve tarihi bir çağrıdır” değerlendirmesinde bulundu.