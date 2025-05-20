Komisyonun kararları yol gösterecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 16 siyasi parti temsilcisinin olduğu 100 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun kurulması önerisi gündemin ana başlıklarından biri oldu. MHP kaynakları, komisyonun alacağı kararların yasa haline getirileceğini kaydederek, “Terörsüz Türkiye hedefinin gerek siyasi gerek ekonomik gerekse de diplomatik yansımalarının hepsinin tek elden yürütülmesi ve Meclis çatısı altında ayrı ayrı çalışmalar yapılmasındansa tek bir komisyonla sürecin yürütülmesi bakımından önemli ve tarihi bir çağrıdır” değerlendirmesinde bulundu.
HER PLATFORMA HAZIRIZ
Üst düzey bir CHP yöneticisi yasal manada böylesine bir komisyon oluşturulmasının önünde bir mani olmadığını aktararak, “Biz her konunun tartışılabileceği her platforma hazırız. Bizim de temennimiz bu sürecin Meclis çatısı altında yürütülmesidir” dedi. DEM Parti kaynakları, komisyonun yapısının ve faaliyet alanın olumlu karşılarken, 100 kişiden oluşmasının müzakere edilebileceğini kaydetti. İYİ Parti’nin komisyona üye vermesi beklenmiyor.