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Komisyonun kararları yol gösterecek

Komisyonun kararları yol gösterecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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MHP Lideri Devlet Bahçeli
MHP Lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 16 siyasi parti temsilcisinin olduğu 100 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun kurulması önerisi gündemin ana başlıklarından biri oldu. MHP kaynakları, komisyonun alacağı kararların yasa haline getirileceğini kaydederek, “Terörsüz Türkiye hedefinin gerek siyasi gerek ekonomik gerekse de diplomatik yansımalarının hepsinin tek elden yürütülmesi ve Meclis çatısı altında ayrı ayrı çalışmalar yapılmasındansa tek bir komisyonla sürecin yürütülmesi bakımından önemli ve tarihi bir çağrıdır” değerlendirmesinde bulundu.


HER PLATFORMA HAZIRIZ

Üst düzey bir CHP yöneticisi yasal manada böylesine bir komisyon oluşturulmasının önünde bir mani olmadığını aktararak, “Biz her konunun tartışılabileceği her platforma hazırız. Bizim de temennimiz bu sürecin Meclis çatısı altında yürütülmesidir” dedi. DEM Parti kaynakları, komisyonun yapısının ve faaliyet alanın olumlu karşılarken, 100 kişiden oluşmasının müzakere edilebileceğini kaydetti. İYİ Parti’nin komisyona üye vermesi beklenmiyor.


#Devlet Bahçeli
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