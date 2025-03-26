Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kongre öncesi nabız turu

Kongre öncesi nabız turu

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

CHP’de 6 Nisan’daki olağanüstü kurultaya ilişkin en kritik temaslardan biri Marmara Cezaevi’nde yaşanacak. Adaylık durumu merak edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ziyaret için Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’na başvurduğu öğrenildi. Ziyarette kurultaya dönük gelişmeler ve olası adaylıkların da gündeme geleceği belirtiliyor. Kulislere göre Kılıçdaroğlu, 6 Nisan’da aday olup olmamayı söz konusu temas sonrasında netleştirecek.


#politika
#CHP
#kongre

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi nasıl geçirilmeli? İşte Kadir Gecesi duaları, zikirleri