Kongre öncesi nabız turu

CHP’de 6 Nisan’daki olağanüstü kurultaya ilişkin en kritik temaslardan biri Marmara Cezaevi’nde yaşanacak. Adaylık durumu merak edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ziyaret için Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’na başvurduğu öğrenildi. Ziyarette kurultaya dönük gelişmeler ve olası adaylıkların da gündeme geleceği belirtiliyor. Kulislere göre Kılıçdaroğlu, 6 Nisan’da aday olup olmamayı söz konusu temas sonrasında netleştirecek.