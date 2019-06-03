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İSTANBUL

Burası İslambol Konstantinapol değil

Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethin 566. yıldönümünde Yenikapı’da yüzbinlerce kişiyle teravih kıldı. Buranın İstanbul, bir diğer adıyla İslâmbol olduğunu söyleyen Erdoğan, “Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var” dedi. Erdoğan şu mesajları verdi: 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini tam manasıyla ortaya koymak için gece demeden, gündüz demeden tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. “Zulüm 1453’te değil, fethi mübin 1453’te başladı ve 566 yıl oldu” dememiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı. Her dört rekatın ardından farklı makamlarda bestelenen ilâhiler okundu. Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu.
Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı. Her dört rekatın ardından farklı makamlarda bestelenen ilâhiler okundu. Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566. yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile ‘313 bin kişi ile Enderun Teravih Namazı’nda buluşuyoruz’ etkinliğine katıldı.

“Yenikapı’da Enderun Teravihi”nin ardından kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan, önemli gecede, yüz binlerin Enderun Teravihi’ni birlikte eda ettiğini dile getirdi. Bu buluşmanın büyük anlam taşıdığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

‘ZULÜM 1453’TE BAŞLADI’ DEDİLER

“Ülkemizde hatırlayın ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenler var. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Bu akşam burada da zulüm değil, fethin 566. yıl dönümünü tesit edenler var. Kardeşlerim, ‘İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.’ Evelallah, o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koymuştur 566. yıl dönümünde. Ancak benim sizden bir istirhamım var.

Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini tam manasıyla ortaya koymak için gece demeden, gündüz demeden tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım.

FETHİ MÜBİN BAŞLAYALI 566 YIL OLDU

  • Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. ‘Zulüm 1453’te değil, fethi mübin 1453’te başladı ve 566 yıl oldu’ dememiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hiç unutmayın evelallah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede Kur’an sesi dinmedi, bayrak inmedi.

KARDEŞ OLACAĞIZ

Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şu hadisi unutmayın, ‘Kişi sevdikleriyle beraberdir.’ Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Enderun Teravihinden sonra Kur'an okudu
OYNAT 03:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Enderun Teravihinden sonra Kur'an okudu
'Yenikapı'da Enderun Teravihi'etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazdan sonra Bakara Suresi'nin 285-286. ayetlerini okudu.

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