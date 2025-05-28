Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti

Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti

18:4528/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği ve araçlara çarptığı anlar ise kameraya yansıdı.
Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği ve araçlara çarptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kepçe, yokuş aşağı inerken park halindeki araçları biçti. İlk belirlemelere göre kepçenin 4 araca çarptığı öğrenildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park halindeki ve trafikteki araçları biçti. Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.


YouTube
Kontrolden çıkan kepçe araçları biçti
Gündem / Hatay
28 Mayıs, Çarşamba

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, yokuş aşağı inerken park halindeki araçları biçti.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kepçenin 4 araca çarptığı öğrenildi.

Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği ve araçlara çarptığı anlar ise kameraya yansıdı.



#Hatay
#Kepçe
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zilhicce ayı başladı: Hac ve Kurban ibadetiyle dolu mübarek günler