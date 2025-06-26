Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'taki köprüden düştü: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'taki köprüden düştü: Yaralılar var

23:2926/06/2025, Perşembe
G: 27/06/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi otomobilde sıkıştı.
Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi otomobilde sıkıştı.

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ndeki köprüden düştü. Yaklaşık 10 metreden su kenarına düşen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kızılırmak Nehri'ndeki köprüden düştü. Su kenarına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ömer Faruk Karabal (22) yönetimindeki 34 JJ 0150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ndeki köprüden, yaklaşık 10 metreden su kenarına düştü. İhbarla bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Deniz Başkaya (20) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Sivas Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Sivas
#Kızılırmak
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en ucuz şehirleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye'den hangi şehir listede?