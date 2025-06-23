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Sivas'ta kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Sivas'ta kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

14:1023/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kaza sonrası ağır yaralanan Aslan, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası ağır yaralanan Aslan, hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir nakliye kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 74 yaşındaki yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta, O.A. idaresindeki kamyon, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mehmet Ali Aslan'a çarpmış, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mehmet Ali Aslan ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan Aslan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





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