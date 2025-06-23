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Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

00:2723/06/2025, Pazartesi
DHA
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Şaban Gürsu (54) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Sümbüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Gürsu idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen İ.E. (38) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban Gürsu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü İ.E. ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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